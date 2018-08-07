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حقيقة اعتزال فنان العرب محمد عبده

حقيقة اعتزال فنان العرب محمد عبده

10 معلومات عن ابن سينا الذي يحتفل "جوجل" بذكرى ميلاده اليوم

10 معلومات عن ابن سينا الذي يحتفل "جوجل" بذكرى ميلاده اليوم

"الشباب والرياضة": دخول الجماهير للمدرجات تدريجيا بعد 1 سبتمبر المقبل

"الشباب والرياضة": دخول الجماهير للمدرجات تدريجيا بعد 1 سبتمبر المقبل

على غرار العديد من الدول.. هل يمكن إنشاء "بنك أعضاء بشرية" في مصر؟

على غرار العديد من الدول.. هل يمكن إنشاء "بنك أعضاء بشرية" في مصر؟

مدير أمن دمياط يتفقد الأقوال الأمنية وقوات تأمين دور العبادة المسيحية

مدير أمن دمياط يتفقد الأقوال الأمنية وقوات تأمين دور العبادة المسيحية

محافظ دمياط يعلن افتتاح المدرسة اليابانية خلال أيام

محافظ دمياط يعلن افتتاح المدرسة اليابانية خلال أيام

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مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

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