أصدر عدد من السياسيين القانونيين بيانا قبل قليل للتضامن مع عبير سليمان رئيس مؤسسة ضد التمييز في بلاغها ضد جبهة الدفاع عن الدعاة الجدد.

وأطلق مجموعة من الدعاة حملة ضد أي مننقد للدعاة الجدد ومن بينهن المحامي أيمن محفوظ، والمحامي وائل نجم، والمحامي ميشيل إبراهيم حليم، والداعية عمرو خالد الذي بارك ودعم تحركهم.

وقال بيان التضامن مع عبير سليمان، إن هذه الحملة تعد ترهيب لحرية الرأي ونقد مسارات أشخاص هم ليسوا بأنبياء أو رسل، مؤكدين أنه غير مسموح لأي شخص التحدث باسم الدين إلا من خلال الأزهر واعتماده لهذا الدور.

وتقدمت عبير سليمان ببلاغ للنائب العام ضد المجموعة التي أطلقت جبهة الدفاع عن الدعاة الجدد وواصفوا كل من ينتقدهم بالمأجورين، قائلة إنها ترفص هذا العبث وهذا التحرك التنكيلي بكل محاولات تجديد الخطاب الديني، حد تعبيرها.

ووقع على بيان التضامن مع سليمان الدكتور حسين أبو العطا مؤسس حملة الإرادة المصرية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمحامي عبدالحكيم شداد، والمستشار خالد السيد عضو اتحاد المحامين العرب، المهندس الحسيني تاج الدين، بجانب عدد آخر من السياسيين والقانونيين.