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شعبة الجلود: تعويم الجنيه أمام الدولار ساهم في زيادة أسعار الأحذية

شعبة الجلود: تعويم الجنيه أمام الدولار ساهم في زيادة أسعار الأحذية

ضبط تاجر مخدرات بحيازته 120 جرام حشيش بالمنيا

ضبط تاجر مخدرات بحيازته 120 جرام حشيش بالمنيا

إصابة 4 شرطيين بينهم ضابط في حادث مروري ببني سويف

إصابة 4 شرطيين بينهم ضابط في حادث مروري ببني سويف

7 معلومات قد لا تعرفها عن الراحلة سناء مظهر

7 معلومات قد لا تعرفها عن الراحلة سناء مظهر

بالفيديو| عودة الأفاعي والثعابين لمهاجمة الأهالي مرة أخرى في المنوفية

بالفيديو| عودة الأفاعي والثعابين لمهاجمة الأهالي مرة أخرى في المنوفية

رئيس الاتحاد السكندري: دوري كرة القدم في سوريا والعراق يحضره الجماهير

رئيس الاتحاد السكندري: دوري كرة القدم في سوريا والعراق يحضره الجماهير

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مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

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