بالفيديو| عودة الأفاعي والثعابين لمهاجمة الأهالي مرة أخرى في المنوفية

عرض الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" فيديو يشتكي فيه أهالي قرية شبرا بخوم بمحافظة المنوفية من عودة الأفاعي والثعابين لمهاجمة الأهالي مرة أخرى وعدم فاعلية الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية.

وظهر في التقرير عدد من الأهالي الذين أكدوا أنهم يقتلون 4 ثعابين يوميًا وأن أساليب المواجهة التي قامت بها وزارة الزراعة مثل البيض المسموم والمصايد التقليدية لم تأت بأي نتيجة.

واشتكى عدد من الأهالي من انتشار الثعابين، مؤكدين خوفهم من تعرضهم للقتل نتيجة للدغات هذه الثعابين السامة.

واستعرض آخرون عددا من الأفاعي التي قاموا بقتلها بعدما وجدوها في أماكن عملهم وسكنهم.