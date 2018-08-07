قال جمال السمالوطي رئيس شعبة الجلود باتحاد الصناعات، إننا في مصر نصدر جلود خام بمبلغ ملياري جنيه.

وأضاف السمالوطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لو تم تصنيع هذه الجلود وتصديرها سنحصل على مقابل يجاوز 30 مليار جنيه.

واشتكى رئيس شعبة الجلود من وجود فقر في العمالة في مصر، مؤكدًا أن العمالة تسربت بسبب الركود الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.

وطالب السمالوطي بضرورة توفير المواد الخام الجيدة بسعر مناسب وإعادة فتح المصانع التي أغلقت خلال الفترة الماضية وإعادة العمال إليها مرة أخرى.