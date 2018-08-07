خبير اقتصادي يكشف سبب تحصيل رسوم قناة السويس بالدولار بدل الجنيه

كشف الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، عن سبب تعامل قناة السويس مع السفن المارة بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري كما يطالب البعض.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الجنيه المصري عملة محلية والدولار الأمريكية عملة عالمية يقبل التعامل بها في جميع البنوك المركزية في العالم.

وأوضح الفقي أن 189 بنك مركزي في جميع أنحاء العالم تقبل الدولار الأمريكي، نظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتج 22% من إنتاج العالم أجمع.

ولفت الفقي إلى أن من حق أي دولة أن تأخذ الدولار وتذهب للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على بضائع منها معتبرًا أن الدولار "مسنود" من دولة كبرى تنتج خمس الإنتاج العالمي.