فخري الفقي: إنشاء أنفاق قناة السويس الجديدة ضرورة لتنمية سيناء

قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإنشاء قناة السويس الجديدة في الوقت الذي لم تكن مصر شهدت الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي الذي نعيشه اليوم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الرئيس السيسي بدأ فترته الرئاسية بإنشاء مشروعات البنية الأساسية والتحتية والتي تعتبر سببا رئيسيا في دخول الاستثمارات للبلاد.

وأوضح الفقي أن الرئيس السيسي حرص على تنمية سيناء وأن ذلك يستلزم نقل 5 ملايين مواطن لسيناء بخلاف المعدات وغيرها ممن جعل إنشاء أنفاق قناة السويس الجديدة ضرورة ملحة نظرًا لأن شبه جزيرة سيناء كان يربطها بمصر نفق واحد فقط هو نفق الشهيد أحمد حمدي.