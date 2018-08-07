إيهاب الخطيب: يحسب لوزير الشباب أنه وضع إطارا زمنيا لعودة الجماهير

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب ومدير تحرير موقع "الوطن سبورت"، إنه يحسب لوزير الشباب والرياضة تدخله في ملف عودة الجماهير للملاعب بشكل جدي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الجميع كان يتحدث عن عودة الجماهير للملاعب ولكن دون اتخاذ إجراءات حقيقية لذلك مطالبًا بتفعيل قانون شغب الملاعب.

واستنكر الخطيب الحوارات والاجتماعات التي تحدث من أجل عودة الجماهير دون وجود أي تقدم في الملف متابعًا: "كل الكلام ده ميأكلش عيش وكل الكلام ده ميرجعش جماهير".

ولفت الخطيب إلى أن وزير الشباب والرياضة نجح في وضع خطة زمنية لعودة الجماهير وأنه حدد 1 سبتمبر لعودة الجماهير.

ورفض الخطيب ما حدث أثناء اجتماع وزير الشباب والرياضة برؤساء الأندية واقترح دخول طلبة الجامعات والمدارس للمدرجات ورد عليه أحد رؤساء الأندية قائلًا: "طلبة الجامعة بلطجية".

وأوضح الخطيب أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية وضعت اشتراطات معينة للملاعب بعد مذبحة بورسعيد، وأن هذه الشروط أغلبها مخالف لما استقر عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".