إيهاب الخطيب: "عودة الجماهير للمدرجات سهلة جدا وإحنا اللي بنصعبها"

طالب الناقد الرياضي إيهاب الخطيب ومدير تحرير موقع "الوطن سبورت"، الجماهير المصرية بحضور المباريات في المدرجات بدأ من 1 سبتمبر المقبل.

وطالب الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" بتطبيق نظام قواعد الجماهير وبطاقة المشجعين، وأن يحمل المشجع بطاقة تشجيع ومعها التذكرة الخاصة بالمبارة.

وأوضح الخطيب أن الأمر يتعلق بدخول المشجع ومعه بطاقة التشجيع وتذكرة المبارة كلاهما، مشيرًا إلى سهولة الأمر "أنا شايف أن الأمور سهلة جدًا وإحنا اللي بنصعبها" متمنيًا عودة الجماهير في القريب العاجل.