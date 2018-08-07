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خبير معلومات يكشف تفاصيل لعبة "مومو" التي تؤدي لانتحار المراهقين

خبير معلومات يكشف تفاصيل لعبة "مومو" التي تؤدي لانتحار المراهقين

مدير التغذية المدرسية: زيادة المخصصات لتستوعب عددا أكبر من الطلاب

مدير التغذية المدرسية: زيادة المخصصات لتستوعب عددا أكبر من الطلاب

"التنسيق الحضاري": جار العمل على إعادة تمثال الخديوي إسماعيل لصورته

"التنسيق الحضاري": جار العمل على إعادة تمثال الخديوي إسماعيل لصورته

إيهاب الخطيب: "عودة الجماهير للمدرجات سهلة جدا وإحنا اللي بنصعبها"

إيهاب الخطيب: "عودة الجماهير للمدرجات سهلة جدا وإحنا اللي بنصعبها"

إيهاب الخطيب: يحسب لوزير الشباب أنه وضع إطارا زمنيا لعودة الجماهير

إيهاب الخطيب: يحسب لوزير الشباب أنه وضع إطارا زمنيا لعودة الجماهير

الأربعاء.. مؤتمر صحفي بأكاديمية الفنون لإعلان شروط القبول بمعاهدها

الأربعاء.. مؤتمر صحفي بأكاديمية الفنون لإعلان شروط القبول بمعاهدها

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مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

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