خبير معلومات يكشف تفاصيل لعبة "مومو" التي تؤدي لانتحار المراهقين

كشف المهندس مصطفى أبوجمرة خبيرة الميديا الرقمية والمعلومات، عن تفاصيل لعبة "مومو" التي انتحر بسببها عدد من الأطفال خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنها لعبة تستخدم نفس أسلوب لعبة الحوت الأزرق والفرق أن هناك شخصية تسمى "مومو" لديها حساب على واتساب ويتم التواصل معها عبر واتساب وأن الشباب يتبادلوا أرقام "مومو" وهي أرقام "أسبانية وألمانية وغيرها" ويتم التواصل معه عبر واتساب.

وأوضح أبوجمرة أن "مومو" ليس شخصا واحدا ولكنه عدة أشخاص عبر العالم ويدخلوا في لعبة نفسية مع المراهقين حول العالم للوصول للانتحار والذي وقعت بسببه حادثة انتحار في الأرجنتين.