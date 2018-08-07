أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم، عن تأخر قطار رقم 776 ركاب مميز القاهرة- سوهاج، وذلك للتأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التي تتخذها الهيئة في المرحلة المقبلة بضرورة عدم قيام أي قطار إلا بعد التأكد من إجراءات السلامة وذلك حرصا على أمن وسلامة الركاب.

وأكدت الهيئة، في بيانها اليوم، أنه تم التشديد على الورش بعدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التي من شأنها زيادة عوامل الأمان لمسير القطارات حرصا على أمن وسلامة الركاب والمسافرين.

وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة بعض التأخيرات التي من شأنها زيادة عوامل الأمان وإجراءات السلامة.