قال مصدر طبي، إن عنصرا في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، قتل بغارة للاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.