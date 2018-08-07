تقدم دار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي ''مركب بلا صياد''، للكاتبة أمنية طلعت، على مسرح دمنهور، مساء الخميس والجمعة القادمين، ومن إنتاج مركز الهناجر للفنون.

وتدور المسرحية حول الصراع بين الخير والشر، وتبلور آليات الرأسمالية العالمية والسوق الحرة وقضائها على القيم الاجتماعية والإنسانية حتى يصل بأفراد المجتمع إلى نزاع شيطاني ينتهي بانتصار الخير والحق والتغلب على الأفكار الشيطانية.

يذكر أن المسرحية مأخوذة من نص مسرحي شهير للكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا التي ترجمها محمود علي مكي إلى العربية، وقد عبرت المسرحية عن تفاصيل اختلافات الإنسان المعاصر الذي يعيش مجموعة من القيم المغايرة.