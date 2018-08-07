أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم اللجنة في عضويتها كل من رؤساء الإدارات المركزية لتنمية الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية وخدمة المواطنين، كما تضم أيضا مديري عموم إدارات شؤون القيادات والتعاون الدولي والمكتب الفني والتنظيمات السياسية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن مهمة هذه اللجنة تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، وأضاف اللواء شعراوي أنه تم تعميم تلك الوحدة الخاصة بحقوق الإنسان أيضاً في دواوين عام المحافظات.

وأكد الوزير، على أهمية التعامل الفعّال والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ورفع المعاناة عنهم.