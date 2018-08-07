قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالتجمهر وتحريض زملائهما من أمناء الشرطة على تعطيل العمل في قضية "خلية منصور أبوجبل"، لجلسة 6 نوفمبر للحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كانت المحكمة ذاتها عاقبت المتهمين وآخرين محبوسين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات عن الاتهامات ذاتها، وتقدم المتهمون الهاربون بطلب إعادة إجراءات محاكمة.