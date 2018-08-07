"الزراعة": تطوير "الري الحقلي" لـ225 ألف فدان في 10 محافظات

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم تنفيذ ما يزيد على 225 ألف فدان حتى الآن، كنموذج إرشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 و100 ألف فدان، ضمن المساحة المستهدف وصولها إلى 250 ألف فدان في محافظات البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية ويعد إنجازا كبيرا.

وأضافت محرز، خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الخاصة بختام المرحلة الأولى لمشروع تطوير الري الحقلي الممول من كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة الصندوق الياباني الاجتماعي، بحضور ممثلي الهيئات الدولية المانحة، ومنظمتي الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي وزارات الزراعة والري والاستثمار والكهرباء.

وأشارت محرز إلى أن المشروع نجح في تطوير الري الحقلي لمساحة تزيد على 160 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، استفاد منها ما يزيد عن 250 ألف أسرة ريفية بمناطق عمل المشروع، بما ساهم في تحقيق عدالة في توزيع المياه، لافتة إلى أنه ساهم أيضا في خفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الري الحقلي بنسبة تصل إلى 40%، وتخفيض زمن الري بنسبة بلغت حوالي 43%، فضلا عن إحداث زيادة ملموسة في دخل الأسرة الريفية بمقدار 30%.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن المشروع ساهم كذلك في زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4%، ما انعكس بدوره على توفير مياه الري الحقلي بمقدار يصل إلى 20% يمكن استخدامها لري مساحات الاستصلاح الجديدة بخلاف توفيره للعديد من فرص العمل اليومية.

وأكدت محرز أن مشروع تطوير الري الحقلي يعد برنامجا حيويا وضروريا لمستقبل الدولة المصرية، ويجب أن تتضافر كل الجهود الوطنية والدولية لإنجاحه باعتبار المياه حق أصيل للأجيال القادمة، مشددة على ضرورة العمل والبناء على ما تم من إنجازات ونجاحات ناتجة عن أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والوزارات المعنية وهيئات التمويل الدولية، لإعداد برنامج عمل جديد لاستكمال تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية 2030 الخاصة بتطوير الري الحقلي لمساحة 5 ملايين فدان من الأراضي القديمة.

وقالت نائب وزير الزراعة، إن المشروع استهدف ترشيد المياه وضمان وصولها إلى كافة المزارعين بالقدر المطلوب والوقت المحدد للري، بالإضافة إلى استخدام المياه الاستخدام الأمثل وفقا لتوجهات الدولة المصرية بالعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه لمواجهة الاحتياجات المجتمعية المختلفة وتدعيم برامج استصلاح الأراضي وتوفير المياه اللازمة لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، مثمنة الدور الذي تم القيام به لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق العمل بالمحافظات وتوفير حياة أفضل للأسر الريفية.