طائرة "مصر للطيران" إلى تورنتو تهبط اضرارايا في أيرلندا لإنقاذ راكب

قال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلة الشركة رقم "MS 995" التي أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار تورنتو الكندية صباح اليوم، قرر قائدها تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار دبلن بأيرلندا لإنقاذ حياة أحد الركاب تعرض لأزمة صحية على متن الرحلة، وقام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.

وأضاف عادل، أنه فور الوصول إلى مطار دبلن استدعي طاقم الإسعاف وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، وأقلعت الطائرة من مطار دبلن مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار تورنت.

وأكد رئيس مجلس إدراة مصر للطيران، أن الشركة تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ آية قرارات تتعلق بسلامة عملائها حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة وأن راحة عملائنا وسلامتهم على قمة أولوياتنا دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات.