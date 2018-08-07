وكيل "القومية للصحافة": الشائعات تستهدف الشباب قوة مصر الضاربة

قال عبدالله حسن، وكيل أول الهيئة القومية للصحافة والرئيس الأسبق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مركز معلومات رئاسة الوزراء يعمل يوميا على نفي الشائعات بشكل دوري، لكن يجب على القوى الوطنية في مصر أن تقوم بدورها في مواجهة تلك الشائعات.

وأضاف حسن، خلال ندوة حول دور الصحافة ووسائل الإعلام في مواجهة الشائعات أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشائعات لا تقل خطورة ولا شراسة عن الحرب العسكرية المسلحة، موضحا أن ترويج الشائعات عبر وسائل الإعلام المختلفة هو هدف لضرب الجبهة المصرية من الداخل.

وأكد الرئيس الأسبق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 60% من سكان مصر شباب من سن 15 وحتى 35 عام، وهي القوة الضاربة في مصر، فبترويج الشائعات عن طريقهم يكون تأثيره أكبر بكثير، ويعملون على ترويجها كما لو كانت معلومات صحيحة، ولكنها في الأصل لم ترقى لتكون حقائق.