افتتح الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، دورة "اعتماد برنامج أكاديمي" ضمن مصفوفة برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والتي تأتي في إطار توصيات مؤتمر الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتمثلة في بناء الإنسان المصري، والتطوير المستمر.

وقال صالح، في بيان للجماعة، إن رئيس الجمهورية وضع معايير خاصة لتقييم الجامعات لاختيار الأفضل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى من خلال الاعتماد الأكاديمي للحصول على أفضل تقييم بين الجامعات الأخرى، إضافة إلى قوة العنصر البشري بالجامعة متمثلا في أعضاء هيئة التدريس، المعامل المعتمدة بالجامعة، الحصول على أفضل جامعة في النشر الدولي وأفضل رسالة دكتوراه أول جامعة على مستوى الجمهورية، تنفذ برنامج الطالب المهارة والطالب الموظف.

وأكد أهمية الاعتماد الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والكلية والجامعة والدولة على حد سواء، لافتا إلى أن الدورة يحضرها 25 متدربا من أعضاء هيئة التدريس بكلية رياض الأطفال، بين أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس ومدرس مساعد ومعيد، تحاضرهم الدكتورة نعمات محمد السيد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، اليوم وغدا، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمبنى إدارة الجامعة.