متحدث "النقل": تكلفة ماكينة فحص حالة السكك الحديدية 6.8 مليون يورو

قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن تكلفة ماكينة فحص حالة السكك الحديدية، بلغت 6.8 مليون يورو شاملة قطع الغيار المطلوبة، موضحا أن الغرض من فحص السكك الحديدية هو تحديد مواقع العمل ونوع الصيانة المطلوبة بالإضافة إلى تحديد المهمات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية له لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الماكينة تعتبر من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياسات هندسة السكك الحديدية، وتعتبر نقلة نوعية في الطرازات الحديثة وتستخدم الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص للسكة والقضبان.

وأشار إلى أنها يمكنها السير بسرعة تصل لـ100 كيلو في الساعة أثناء فحص السكك الحديدية، وبسرعة 50 كيلو في الساعة أثناء فحص القضبان باستخدام الموجات الصوتية لتحديد مواقع العيوب، لافتا إلى أننا أمام ماكينة من طراز حديث جرى توقيع عقدها اليوم، في نقلة نوعية لمنظومة السلامة والأمان لهيئة السكك الحديدية.