أعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت، أن الحكومة وافقت على قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، أن القانون يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، كما يلزم القانون مشغل البيانات باستئذان صاحب المعلومات للتداول والتحليل لتلك البيانات واستغلالها فقط بموافقة صاحبها.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر لتحسين تنفيذ هذا القانون، وذلك عقب مناقشته في مجلس الدولة ثم مجلس النواب.

وأوضح الوزير أن القانون يضع لائحة الجزاءات المالية والقانون يهدف للتوافق مع القوانين الدولية كالاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات أجنبية، فضلا عن أنه يركز على البيانات الشخصية للمواطن وحمايتها وتنظيم استخدامها.

ولفت الوزير إلى أن فكرة إصدار القانون تتمثل في الحماية الشاملة لتداول البيانات الخاصة بالمواطنين.