ودع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، حجاج الجمعيات الأهلية أبناء الدقهلية المتجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضه الحج هذا العام 2018، مطالبا الجميع بالدعوة لمصر وأن يوفق قادتها إلى كل خير، كما حرص على مصافحه الحجاج والتقاط الصور التذكارية معهم.

والتقى الشعراوي، حسب بيان المحافظة، في الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بالمنصورة، تجمعات الفوج الأخير لحجاج الجمعيات، بحضور الأحمدي الوكيل، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، ومسؤولي قطاع الجمعيات بالمديرية، مقدما التهنئة لجموع الحجاج بهذه الرحلة المقدسة مطالبهم بالدعاء لمصر وأن يرعاها الله ويحفظها من كل شر.

وشدد المحافظ لأعضاء اللجنة المشرفة المرافقة لبعثه الحج بالدقهلية بالحرص التام على توفير كافة أوجه الدعم وتقديم الخدمات للحجاج وسرعه التجاوب مع أي مشكلات طارئة فورا، بالتنسيق التام مع الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أهمية تقديم الرعاية الصحية والطبية لحالات المرضى وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدا ضرورة الانتظام في تناول الأدوية حرصا على صحتهم وحياتهم.

وأكد أن الحج كتبه الله لمن أراده أن يزوره في بيته سبحانه وتعالى بالأراضي المقدسة، متمنيا للجميع رحلة إيمانية وقبولا من الرحمن.

يذكر أن حجاج الجمعيات بالدقهلية هذا العام بلغ 661 حاجا على فوجين، الأول ضم 189 حاجا والثاني 472 حاجا، يشرف عليهم في رحلاتهم إلى الأراضي المقدسة 14 مشرفا من التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة.