استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، فوجا جديدا من حجاج قطاع غزة قادمين من معبر رفح البري يضم 350 حاجا، استعدادا لمغادرتهم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج خلال الساعات المقبلة.

ووصل إلى المطار 350 حاجا على متن 6 أتوبيسات سياحية، وخصصت سلطات المطار صالة السفر الموسمية لمغادرتهم، كما خصصت فرق من العلاقات العامة لإنهاء سفرهم وتقديم كافة الخدمات لهم، كما خصصت السلطات الأمنية فريق من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات السفر بتنسيق من مندوب السفارة الفلسطينية بالقاهرة، ومن المقرر أن يغادر الحجاج الفلسطينيون على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت قبل قليل، أنها ستستقبل اليوم الثلاثاء، 870 حاجا فلسطينيا، قادمين من مدينة رفح، استعدادا لنقلهم إلى الأراضي المقدسة على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن يجري نقل الحجاج الفلسطينيين على متن رحلات مصر للطيران، الحاملين عقب وصولهم من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكان السفير الفلسطيني دياب اللوح، قد تقدم بالشكر للرئيس السيسي الذي وجه للتيسير على حجاج فلسطين، وللجيش المصري الذي أمن سفر الحجاج حتى وصولهم إلى مطار القاهرة وإلى الأجهزة الأمنية التي بذلت كل المستطاع لتذليل كافة العقبات، ونقل السفير تحيات الرئيس محمود عباس للحجاج متمنيا لهم حج مبرور وسعي مشكوروعودة سالمة إلى أرض الوطن، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على توفير كافة السبل التي تضمن راحة جميع الحجاج، وأن هناك تعليمات واضحة من الرئيس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي، بمتابعة وتسهيل أمور سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

ويغادر 3300 حاج على مدار الأربعة الأيام المقبلة بواقع 3 رحلات يوميا، ومن المنتظر أن يغادر اليوم 830 حاجا بعد وصولهم من رفح على متن 3 طائرات تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وأن الشركة تسير 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي إلى جدة حتى نهاية مرحلة سفر الحجاج في 8 أغسطس 2018.