أسفرت حملات شنتها إدارة المرور بمحافظة كفر الشيخ عن تحرير 1512 مخالفة متنوعة، شملت ضبط 21 مركبة دون لوحات معدنية، و7 دراجات نارية و13 توك توك وسيارة، و21 مخالفة للدراجات النارية.

كما شملت المخالفات: 50 الانتظار الخاطئ، و51 سير دون رخص عبارة عن 30 دون قيادة و21 دون تسير، و1316 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، تنفيذًا لتعليمات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأكد العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وأصحاب المخالفات، مشيرًا إلى أن الحملات المرورية مستمرة لإعادة الانضباط للشارع.