للأسبوع الثاني على التوالي يحافظ فيلم "Mission:Impossible Fallout" على صدارة قائمة عائدات التذاكر، محققا إجمالي إيرادات وصل إلى 329 مليون دولار، في دور العرض السينمائي حول العالم.

الفيلم من إخراج كريستوفر ماك كويري، وبطولة توم كروز، إيثان هانت، وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون ويعتبر الجزء السادس في سلسلة "Mission Impossible" التى تحتل المركز الـ 17 من حيث أكثر سلسلات الأفلام أرباحاً في تاريخ السينما، يقوم ببطولتها توم كروز، وقدم أول أجزائها عام 1996، وهى فى الأساس مبينة على مسلسل يحمل نفس الإسم تم عرضه في الفترة من 1966 إلى 1973.