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الإفراج عن 1118 نزيلا بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة يوليو

الإفراج عن 1118 نزيلا بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة يوليو

بالصور| محافظ كفر الشيخ يوجه بحصر المشروعات ومتابعة تنفيذها

بالصور| محافظ كفر الشيخ يوجه بحصر المشروعات ومتابعة تنفيذها

تأجيل إعادة محاكمة 7 محامين متهمين بإهانة القضاء في المنيا لـ4 أكتوبر

تأجيل إعادة محاكمة 7 محامين متهمين بإهانة القضاء في المنيا لـ4 أكتوبر

"دراسات مراحل تطور العملة الكلاسيكية".. دورة تدريبية بالإسكندرية

"دراسات مراحل تطور العملة الكلاسيكية".. دورة تدريبية بالإسكندرية

رئيس بعثة الحج: لجنة لاستقبال الحجاج بمطاري مكة المكرمة والمدينة

رئيس بعثة الحج: لجنة لاستقبال الحجاج بمطاري مكة المكرمة والمدينة

محافظ القاهرة يصل موقع الهبوط الأرضي بالعتبة

محافظ القاهرة يصل موقع الهبوط الأرضي بالعتبة

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"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

تعرف إلى أماكن المحطات الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

تعرف إلى أماكن المحطات الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

السفير السعودى: المملكة تسخِّر جميع إمكانياتها فى خدمة ضيوف الرحمن

السفير السعودى: المملكة تسخِّر جميع إمكانياتها فى خدمة ضيوف الرحمن

الشركات تستغل اشتعال «الفواتير» لترويج مبيعاتها من «الشمسية»

الشركات تستغل اشتعال «الفواتير» لترويج مبيعاتها من «الشمسية»

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