لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب شخص في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق "موشا – شطب" الزراعي دائرة مركز أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق "موشا – شطب" الزراعي بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصاب.

وبالانتقال تبين تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة آخر بجروح خفيفة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى أسيوط العام وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.