كثفت الإدارة العامة للمرور حملات الرادار على الطرق السريعة للالتزام بالسرعة المقررة على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة خاصة الطرق التي تودي إلي المناطق الساحلية وحملات ضبط مركبات "التوك توك".

وأمر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بعدم خروجهم إلا بعد ترخيصها والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمواجهة أي أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وأهابت الإدارة العامة للمرور في بيان لها قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.