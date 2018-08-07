أبدى النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص أيام العمل ببعض الوزارات، مؤكدًا أن هذا المقترح يساهم في القضاء النسبي على حالات الرشوة وخفض معدلات المخالفات الإدارية والمالية، وتخفيف حالات فساد الذمم لبعض الموظفين.

وأضاف "عامر"، في بيان اليوم، أن المواطن المصري سيشعر بتحسن الخدمة المقدمة له، نتاج تخفيف العبء اليومي على الموظف واستقبال نصف عدد المواطنين طالبي الخدمة، مما يساهم في تحسن الخدمة وإعادة بناء الثقة مرة أخرى بين المواطن وملبي الخدمة من العامل المصري.

وطالب "عامر" بدراسة مقارنة بين دول أخرى مارست هذا المقترح للخروج بأفضل نتائج لهذه التجربة، وإجراء حوار مجتمعي يكون العاملين طرف في ذلك للاستماع إلى وجهة نظرهم.