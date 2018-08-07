تصدرت الجالية المصرية، المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت بنحو 445 ألفا و798 عاملا، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر المركز الأول، حيث يبلغ عدد مواطنيها 560 ألفا و547 عاملا وتتصدر المركز الثالث البنغلادشية بواقع 174 ألفا و145 فالباكستانية 81 ألفا و587، ثم الفلبينية 76 ألفا و256 عاملا.

تلقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، أشار فيه إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، كشفت عن أعداد الجاليات الوافدة لدولة الكويت، منوه إلى أن الوافدين المسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة بلغ إجماليهم 2 مليون و697 وافدا ينتمون إلى 165 جنسية، في حين يبلغ عدد الكويتيين المسجلين في الهيئة 69 ألف و902.

وقال المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف: إن وزيرة العمل الكويتية كشفت عن أعداد الوافدين في ردها على سؤال برلماني، مشيرة إلى أنه من ضمن العمال المسجلين لدى الهيئة 58409 من سورية و22919 من إيران و19976 من سريلانكا و19720 من لبنان و11144 من الصين و6762 من الولايات المتحدة الأميركية و4538 من العراق و261 من ألمانيا و56 من الكاميرون و2392 من المغرب و3519 من إثيوبيا و9873 من أفغانستان و2260 من الأردن و9811 من السودان.

وبينت أن هناك 11 دولة لدى كل منها وافد واحد فقط مسجل لدى هيئة القوى العاملة هي: بورندي، وبوروني، وتايوان، ونيكاراغوا، وملاوي، وانتيغوا، وبربودا، وغيانا الفرنسية، وجزر باريادوس، وكمبوديا، ولوكسمبورغ، وليسوتي.