قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تناولا خلال تشاوراتهما قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية والقضايا الأفريقية.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الفضائية المصرية، إن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات راسخة ووطيدة وتتخطى النموذج الاعتيادي للعلاقات الثنائية للدول العربية أو على المستوى العالمي.

وتابع: "هناك تنسيق شامل بين الدولتين على كافة المستويات والأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي وبن زايد اتفقا على استمرار دفع أواصر التعاون المشترك بين البلدين.