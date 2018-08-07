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تخليد ذكرى شهيدين بالدقهلية بإطلاق اسميهما على مدرستين

تخليد ذكرى شهيدين بالدقهلية بإطلاق اسميهما على مدرستين

محافظ المنيا يتفقد المرحلة الثانية من مشروع "إسكان دار مصر"

محافظ المنيا يتفقد المرحلة الثانية من مشروع "إسكان دار مصر"

رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

استجابة لـ"الوطن".. وكيل "صحة القليوبية" يزور وحدة "عرب الشعارة"

استجابة لـ"الوطن".. وكيل "صحة القليوبية" يزور وحدة "عرب الشعارة"

"الإداري" يؤيد قرار السيسي بتمليك "حمد بن عيسى" أراضي وفيلات بسيناء

"الإداري" يؤيد قرار السيسي بتمليك "حمد بن عيسى" أراضي وفيلات بسيناء

صور مرعبة لحرائق كاليفورنيا من الفضاء

صور مرعبة لحرائق كاليفورنيا من الفضاء

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"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

تعرف إلى أماكن المحطات الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

تعرف إلى أماكن المحطات الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

الحائرون فى استثمار «تحويشة العمر»: الذهب «طالع ولا نازل؟»

الحائرون فى استثمار «تحويشة العمر»: الذهب «طالع ولا نازل؟»

بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

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