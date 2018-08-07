شيع أهالي محافظة بني سويف تقدمهم اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، منذ قليل، جثمان شهيد الواجب مجند ضياء رمضان كمال إبراهيم، ابن قرية هربشنت بمركز ببا، في جنازة عسكرية مهيبة بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، عقب تأدية الصلاة عليه بمسجد عمر بن عبد العزيز وسط المدينة.

واستشهد المجند ضياء رمضان كمال إبراهيم ابن قرية هربشنت بمركز ببا، خلال تأديته الواجب الوطني بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، أمس الإثنين، وجرى نقل جثمانه إلى محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء.

وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب بينها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ولا إله إلا الله الإرهاب عدو الله"، وسط حالة من بكاء.

شارك في حضور الجنازة العسكرية المقدم عمرو محمد على، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أمجد بهي الدين من جمعية المحاربين القدماء، والمحاسب محمود المغربي، رئيس مدينة بني سويف، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية وأهالي الشهيد.

ونقل السكرتير العام تعازي المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف لأسرة الشهيد البطل، ومواساته لهم، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب، مع كامل تقديره وإعزازه لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن يحيا الوطن والمواطن في أمن واستقرار.

وقال مصطفى سعد، أحد أهالي القرية، إن الشهيد كان يتسم بحسن الخلق والاحترام بين أهالي قريته، لا يتأخر في مساعدة الصغير قبل الكبير، مطالبا المسؤولين بالمحافظة بسرعة تكريمه وإطلاق أسمه على أحد مدارس القرية تخليدًا لذكراه.

وقال أحمد محمد، أحد أقارب الشهيد، إن الشهيد غادر الدنيا وانتقل إلى ربه قبل 20 يومًا فقط من إنهاء خدمته بالقوات المسلحة، والتي كان مقررًا لها بداية شهر سبتمبر بعد قضاءه سنتين بخدمته، مشيرًا إلى أن احتفاله بحفل خطوبته بعد شراء الذهب ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وأن والده يعمل فلاحاً، والدته ربة منزل ولديه 3 من الأشقاء أكبرهم 29 عامًا.