أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هبوط أرضي بشارع الألفي بتقاطعه مع شارع الجمهورية بالعتبة أدى إلى كسر ماسورة مياه خط 400 مل مما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الأزبكية.

أكد المحافظ على تعاون كافة الأجهزة المعنية من شركات المياه والصرف الصحي وهيئة مترو الأنفاق ومديرية الطرق وتحديد موقع الكسر ومعالجة الهبوط وشفط المياه الناتجة بعدد 10 شفاطات عملاقة من شركات المياه والصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة المياه أكد بأن الجزء من الخط الذي سيتم استبداله وإحلاله من خط المياه لا يغذي أي مباني وسيتم عمل طابات من الجانبين وإعادة المياه للمنطقة فور الانتهاء من أعمال الغلق المحكم لها وتقوم الشركة بأعمال الإحلال والتجديد بدون التأثير علي توافر المياه للمنطقة

ووجه المحافظ لشركات الغاز والصرف الحي بتأمين كافة الوصلات الخاصة بهما وإعادة الغاز فور التأكد من تأمينه وعدم وجود أي تسربات.

كما وجه المحافظ مديرية الإسكان بالتنسيق مع نائب المنطقة الغربية بتشكيل لجنة هندسية فنية لمعاينة العقارين المطلين على الشارع للتأكد من عدم تأثرهما بالهبوط وذلك مع مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة لتأمين أعمال معالجة الهبوط وإعادة الشيء لأصله، مشيرا إلى وجود جزء من شارع الألفي مغلق أساسا أمام حركة السيارات لاستكمال أعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مما لا يؤثر على الحركة المرورية.

شارك في جولة المحافظ، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، واللواء محمد أيمن، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء صبري عبده، رئيس حي الأزبكية واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة المياه، والمهندس عادل أبو طالب، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، واللواء هشام أبو النصر، مدير شرطة المرافق وعدد من ممثلي هيئة مترو ومرور القاهرة وشركات الغاز والكهرباء.