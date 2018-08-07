أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، حمل الرقم 342 لسنة 2018، بمنح معاشات استثنائية لـ13 من ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين عنهم.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن "يمنح معاشا استثنائيا مقداره 750 جنيها شهريا، للمجندين السابقين، والمنتهية خدمتهم لأسباب".

كما نص القرار فى المادة الثانية منه على أن "يمنح استثنائيا مقداره 750 جنيها شهريا للمستحقين عن ضباط الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهم لأسباب".

ونشرت الجريدة الرسمية منذ قليل قرار رئيس الجمهورية متضمنا كشفا بأسماء المستحقين للمعاش

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