استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، لحضور الاجتماع السنوي لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين، في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن محافظ البنك المركزي التونسي، وصل القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من تونس، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر الاستراحة الحكومية بالمطار، على أن يغادر محافظ البنك المركزي، مطار القاهرة بعد ساعات قليلة، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ لحضور اجتماع مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية.