غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، متوجهًا إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور الاجتماع السنوي لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقد في دورته الواحدة والأربعين، خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري برعاية الرئيس السيسي.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، انه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس الوزراء على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ، عبر الاستراحة الحكومية بالمطار.

يذكر أن مصر تستضيف لأول مرة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية في دورتها الواحدة والأربعين، بمدينة شرم الشيخ.