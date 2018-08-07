يعرض فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، يوم 12 أغسطس الجاري ضمن مشاركته في مهرجان ميلبورن بأستراليا، والذي تستمر فعالياته حتى 19 أغسطس الجاري.

"يوم الدين" فيلم يضم دراما مليئة بالمغامرات عن المسيحي المصري "بشاي" الذي يعيش في مستعمرة للمصابين بالجذام، وبعد وفاة زوجته يتحلى بالشجاعة ويقرر مغادرة المستعمرة للمرة الأولى، منذ أن تم التخلي عنه هناك عندما كان طفلاً، ويبدأ الرحلة برفقة الطفل اليتيم "أوباما"، على عربة يجرها حمار، في رحلة عبر مصر إلى مسقط رأسه، لمعرفة السبب الذي جعل والده يخلف وعده بالعودة من أجله.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الممثلين الذين يظهرون على الشاشة للمرة الأولى، من بينهم راضي جمال، وأحمد عبدالحفيظ، وشهيرة فهمي، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، كما يشارك في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في سبتمبر المقبل.