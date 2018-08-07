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جامعة العريش تعلن عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها

جامعة العريش تعلن عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها

حفلين لـ"إيكال إنسامبل" المكسيسكية بدار الأوبرا المصرية

حفلين لـ"إيكال إنسامبل" المكسيسكية بدار الأوبرا المصرية

ختام دورة الطوارئ والإنعاش القلبي بمستشفى أبورديس في جنوب سيناء

ختام دورة الطوارئ والإنعاش القلبي بمستشفى أبورديس في جنوب سيناء

"التضامن" تستجيب لاستغاثة على "فيس بوك" وتنقذ مسنا من ذوي الإعاقة

"التضامن" تستجيب لاستغاثة على "فيس بوك" وتنقذ مسنا من ذوي الإعاقة

حزب الإصلاح والنهضة يطلق مبادرة "التعليم مسؤولية" في البحيرة

حزب الإصلاح والنهضة يطلق مبادرة "التعليم مسؤولية" في البحيرة

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال مشروع الكورنيش الجديد والممشى وسوق السمك

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال مشروع الكورنيش الجديد والممشى وسوق السمك

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بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

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سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

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