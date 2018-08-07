يحل المخرج الكبير خالد جلال، ضيفًا على برنامج "صباح الورد " على شاشة قناة "TeN"، وذلك للحديث عن آخر أعماله وعن تجاربه المميزة في المسرح.

كما يتحدث "جلال" عن اكتشافه لعدد كبير من نجوم الجيل الحالي من الفنانين وأبرزهم بيومي فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، محمد فراج، نضال الشافعي، وغيرهم من النجوم.

كما يتطرق إلى أهمية عودة المسرح لدوره التنويري وخلق مشروعات مشابهة لخلق كوادر فنية موهوبة.

يشار إلى أن "صباح الورد" برنامج اجتماعي ترفيهي شامل يذاع من السبت إلى الأربعاء في التاسعة صباحا، وتقدمه الإعلاميات مها بهنسي، سمر نعيم، ونور الصواف.