نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء، ما تردد حول زيادة جديدة في أسعار فواتير الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على أن تعبر فواتير الكهرباء عن الاستهلاك الحقيقي للمواطن.

وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن المواطن يدفع 12 جنيهًا إذا استهلك 50 كيلو وات، لكن تكلفة الفاتورة في الحقيقة 65 جنيهًا، وهذا يعني أن المواطن في هذه الحالة يحصل على دعم 82%، لافتا إلى أن المواطن الذي يستهلك أقل من 1000 كيلو وات يحصل على دعم أكثر من 20 %.

وأشار إلى ضرورة ألا يتخطى المواطن الـ1000 كيلو وات حتى لا يخرج عن الدعم، مؤكد أن الوزارة لا تسعى للتربح من وراء زيادة الأسعار.