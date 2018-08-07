يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، مجموعة من المفكرين والكتاب والشخصيات المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

ويبدأ سامح شكري وزير الخارجية، زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، أمس، والتي تستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي جون بولتون، كما يلتقي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، حيث يلتقي مع ممثلي كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار، فضلاً عن مشاركته في مائدة حوار مستديرة مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة العاملة بمراكز البحث من المهتمين بالشأن المصري والإقليمي.