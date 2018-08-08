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بدلا من درس التاريخ.. مدرسة تعرض "فيديو إباحي" للتلاميذ في ابتدائي

بدلا من درس التاريخ.. مدرسة تعرض "فيديو إباحي" للتلاميذ في ابتدائي

فرقتهم السياسية وجمعهم وسط أولمبياكوس.. إسرائيلي وإيراني في فريق واحد

فرقتهم السياسية وجمعهم وسط أولمبياكوس.. إسرائيلي وإيراني في فريق واحد

في ذكرى ميلادها.. يسرا اللوزي "أهلاوية" وفنانة بالصدفة

في ذكرى ميلادها.. يسرا اللوزي "أهلاوية" وفنانة بالصدفة

مكافأة 3 آلاف دولار لمن يعثر على قط متهم بارتكاب 7 جرائم قتل

مكافأة 3 آلاف دولار لمن يعثر على قط متهم بارتكاب 7 جرائم قتل

سقوط عاملان من أعلى سقالة في جمصة وإصابتهما إصابات خطيرة

سقوط عاملان من أعلى سقالة في جمصة وإصابتهما إصابات خطيرة

نصف مليون سائح زاروا البحر الأحمر يوليو الماضي

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بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

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