قال وزير التجارة الياباني، هيروسيجيه سيكو، إن اليابان ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعفائها من العقوبات المفروضة على وارداتها من النفط الإيراني، موضحا أن اليابان أبلغت الولايات المتحدة بموقفها الأساسي لمنع إلحاق أي أذى بإمدادات الطاقة وبنشاطات الشركات اليابانية.

وقال سيد مجاهد، الباحث بمركز شخصية مصر للدراسات الاستراتيجية، إن طلب اليابان بالحصول على إعفاء صادرتها من النفط الإيراني لن تقبل به الولايات المتحدة، لأنها ضمن برنامج العقوبات المفروض على إيران، والتي لن يتنازل عنها ترامب.

وأوضح مجاهد لـ"الوطن"، أنه منذ سنوات وتعمل اليابان على البحث عن أكثر من دولة تعتمد عليها غير الولايات المتحدة، وذلك احترازا من سياستها المتقلبة، موضحا أن اليابان يمكنها أن تعتمد في مجال الطاقة على دول مثل الصين وروسيا بالإضافة إلى بعض الدول الأروبية.

هناك هدفين يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيقهما منذ تولية الرئاسة، وفقا لرؤية الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، الأول هو فرض عقوبات صارمة على إيران، والثاني تقليل ميزان العجز التجاري، موضحا أن الرئيس الأمريكي سبق وأن طلب من الدول الأوروبية وقف وارداتها من النفط الخام الإيرانى بحلول شهر نوفمبر القادم.

وأوضح الفقي لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة سوف ترفض عمل أي طلب اليابان في عمل إعفائها من العقوبات، مؤكدا أن اليابان سوف سوف تتجه إلى الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وذك بعد أن توسعت الولايات المتحدة في أنتاج البترول الصخري.