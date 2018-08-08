سقوط عاملان من أعلى سقالة في جمصة وإصابتهما إصابات خطيرة

سقط عاملان من أعلى سقالة، اليوم، أثناء عملهما في بياض المحارة في عقار تحت الإنشاء في مدينة جمصة بالدقهلية بعد أن اختل توازنهما، مما تسبب في إصابتهما بإصابات خطيرة.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية يفيد بورود ببلاغ مستشفى جمصة المركزي، بوصول كلا من عادل.م.ه، 30 سنة، مبيض محارة، وأحمد.ر.ا، 20 سنة مبيض محارة، إلى المستشفى مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابتهما خطيرة مما استدعى تحويلهما إلى مستشفى دمياط الجامعي لاستكمال العلاج.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال مرافقهما محمد.ا.ح، 32 سنة، عامل، أكد في محضر الشرطة، أنه حال عمله والمصابان بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الشيخ زايد دائرة القسم اختل توازنهما وسقطا من على السقالة وحدثت إصابتهما ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.