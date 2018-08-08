جانب من فان داي بنها

نظم مجلس مدينة بنها برئاسة نجوى العشيري أكبر فان داي مجاني للأطفال، ذلك بجمعية الشبان المسلمين بالمدينة بحضور عدد كبير من الأطفال وأولياء الأمور.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن تلك الخطوة ضمن مبادرة "بنها حلوة بينا" التي تهدف إلى تغيير شكل مدينة بنها وتجميلها بالاستعانة بالشباب، بالتعاون مع رجال الأعمال والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت رئيس المدينة أن الفعاليات كانت متاحة لجميع الأسر بالمجان وبها العديد من الألعاب والمسابقات الترفيهية والرياضية وبمشاركة عدد كبير من الحضانات والأكاديميات التعليمية.

كما تضمنت الاحتفالية فقرات الساحر، المهرج، رسم على الوجه فقرات أخرى كثيرة وتم توزيع هدايا على الأطفال.