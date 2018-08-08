إطلاق مبادرة لتجميل وتجديد تمثال سعد زغلول ببنها

أعلنت نجوى العشيري رئيس مجلس ومدينة بنها إطلاق أكبر مبادرة لصيانة تمثال سعد زغلول بالعاصمة، حيث تقوم الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها بالتعاون مع المهندس جلال عبدالفتاح عثمان رئيس مجلس إدارة شركة "إيفان" والمهندس مصطفى حسيب بصيانة التمثال ليعود إلى شكله الطبيعي.

وأشارت العشيري إلى أن هذا العملية يقوم بها متخصصون في ذلك المجال تحت إشراف الدكتور سالم عطية سلام عميد كلية التربية الفنية سابقا، ضمن فعاليات "مبادرة بنها حلوة بينا".

يذكر أن التمثال يقع في وسط المدينة والمعروف أن الفنان والنحات المصري السيد مرسي صادق قد أنشأ تمثال الزعيم سعد زغلول بالعاصمة خلال الفترة من عام 1936 وحتى العام 1938 وهو من النحاس الأحمر ويعد من أكبر ميادين العاصمة بنها.

وطالب مجموعة من النشطاء والأهالي من مواطني بنها بتجميل وتطوير التمثال بعد أن طاله الإهمال الذي تسبب في سوء حالته وظهوره بمظهر غير لائق بالزعيم التاريخي سعد زغلول مفجر ثورة 1919 ومدينة بنها عاصمة القليوبية.