قال النائب محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس نادي سموحة، إنه قرر إيقاف العضو الذي تعدى على عامل بكافتريا النادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنه شكل لجنة للتحقيق مع عضو النادي وأوصت اللجنة بفصله من العضوية وأنه أصدر قرارا بفصله بالفعل.

وأوضح عامر أن لجنة التحقيق توصلت لوجود علاقة سابقة بين عامل الكافتريا والعضو، وبناء عليه قررت استبعاد العامل من العمل داخل النادي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي حولت الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة فيديو يظهر فيه شخص يعتدي بالضرب المبرح على أحد العاملين بكافتريا نادي سموحة، وتداولوا أن ذلك حدث بسبب قيام العامل بالتخلص من علبة سجائر كانت ملك العضو والقائها في سلة القمامة.