رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة يرفض تحليل المخدرات: "أنا مش سواق توكتوك"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لمشاركة سابقة لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم المفبوض عليه بتهمة الرشوة، في حلقة سابقة للبرنامج أثناء مناقشة مسألة عمل تحليل تعاطي المخدرات لرؤساء الأحياء.

ويظهر في الفيديو عبدالعاطي وهو يعلن رفضه لإجراء تحليل المخدرات لرؤساء الأحياء، مؤكدًا أنه حينما أصبح رئيس حي فإنه أصبح يمثل الدولة ولا يصح إجراء هذا التحليل له.

ورفض عبدالعاطي باعتباره شخص تولى منصب ويتم مراقبته ووضعه تحت الميكرسكوب حسب تعبيره.

وتابع عبدالعاطي "أنا عضو في الدولة بقيت أمثل شيء في الدولة وأمثل الدولة واللي عليه علامات استفهام عندنا جهات رقابية".

واستطرد: "لما تيجي تاخد حد في منصب معين وتقوله تعالى أعملك تحليل مخدرات، هو أنا سواق توكتوك أنا مش سواق توكتوك".

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم بتهمة الرشوة.