بالفيديو| محمد صبحي مهاجما الإعلام المصري: "القنوات كلها بقت شبه بعض"

قال الفنان محمد صبحي، إنه يحق له أن ينتقد الإعلام المصري وأن الإعلام من حقه أن ينتقده أيضًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه يتمنى أن يتعلم الطفل من صغره أن يكون حرًا وأن يعبر عن نفسه.

وتساءل صبحي: "هل لما أنا أنتقد الدولة أو أنتقد الرئيس شخصيا معناه إن أنا عاوز أهدم الدولة؟".

وتابع: "لا.. أنا بحب مصر جدا وبحب الريس جدا وبحب بلدي جدا ومعترف إن مصر في موقف عظيم النهاردة، ولأني خايف على مصر ممكن أقول إني مختلف مع الرئيس ومع رئيس الوزراء ومش معنى ده إني أنا ضدك".

واستطرد: "أنا شايف الإعلام المصري والقنوات كلها بقت شبه بعض ولما ألاقي المتحتوى واحد في 15 قناة يبقى فيه شيء غلط".