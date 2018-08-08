تسجيل الدخول

الوطن

أحدث الأخبار

بالفيديو| مدرس يستعين بـ"3 خرفان" لشرح درس خصوصي ويغني "نعجة"

بالفيديو| مدرس يستعين بـ"3 خرفان" لشرح درس خصوصي ويغني "نعجة"

محمد صبحي عن الضرائب على المسرح: "قريب هفتح بقالة"

محمد صبحي عن الضرائب على المسرح: "قريب هفتح بقالة"

محمد صبحي: "لما القنوات تقدم كل ما هو تافه يبقى فيه شيء خطأ بالإعلام"

محمد صبحي: "لما القنوات تقدم كل ما هو تافه يبقى فيه شيء خطأ بالإعلام"

بالفيديو| محمد صبحي مهاجما الإعلام المصري: "القنوات كلها بقت شبه بعض"

بالفيديو| محمد صبحي مهاجما الإعلام المصري: "القنوات كلها بقت شبه بعض"

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 107.24 فدان في دمياط

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 107.24 فدان في دمياط

محافظ دمياط يكلف الأوقاف بعدم السماح للأئمة غير المعتمدين بصعود المنبر

محافظ دمياط يكلف الأوقاف بعدم السماح للأئمة غير المعتمدين بصعود المنبر

اختيارات الوطن

"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

الأكثر قراءة

عاجل