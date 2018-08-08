محمد صبحي: "لما القنوات تقدم كل ما هو تافه يبقى فيه شيء خطأ بالإعلام"

هاجم الفنان محمد صبحي الإعلام المصري قائلًا: "لما القنوات تقدم كل ما هو تافه يبقى فيه شيء خطأ في الإعلام".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه إذا قدم عمل درامي جيد وذهبت به للقنوات لن يشتريه أحد بسبب سيطرت الوكالات الإعلانية على السوق الدرامي.

وتابع: "أنا عاجبهم هيخلوني أشتغل ولو مش عاجبهم مش هشتغل، وهروح لوكالة إعلان أقولهم فيه عمل وتعالي قدميه هتقولي مقدرش".

وأوضح صبحي أن هناك خطأ يجب مواجهته إذا كنا صرحاء في مناقشة قضية تطوير الخطاب الإعلامي.