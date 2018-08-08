عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية رئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وناقش وزير التنمية المحلية عددا من الملفات من بينها الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن لتذليل كل المعوقات، وإنهاء هذه المخططات بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة.

وأكد شعراوي أهمية إعداد المخططات لكل القرى والمدن بالمحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية.