قالت منال حنفي مدير عام الإدارة العامة للمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية ينفذ في 8 محافظات هي جنوب سيناء، الشرقية والغربية، الفيوم، دمياط، مرسى مطروح، شمال سيناء، المنيا، والمستفيدات من المشروع على مستوى الجمهورية ٢٨٦٨ سيدة.

وأضافت حنفي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى من خلال المشروع إلى النهوض الشامل بالمرأة الريفية لكي تصبح أما أكثر وعيا وربة منزل أكثر مهارة وعاملة أكثر إنتاجا، وأكثر إسهاما في خدمة مجتمعها من خلال تدريبها على مهارات الحياة الأساسية كالإسعافات الأولية والطفولة والأمومة وأعمال الخياطة والأشغال اليدوية، لافتا إلى أن المشروع يتم تمويله من إعانة حكومية ومسند إلى الجمعية العامة لرعاية المرأة.