ضبط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية وسائق يتاجران في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية حال انتظارهما أحد عملائهما أمام قرية منية سندوب.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم علاء شلش، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، بقيام كلا من "عيسى. ع" 36 سنة صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية، و"جمعة. م"، 42 سنة، سائق ويقيمان في قرية منشاة عبدالرحمن مركز دكرنس بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج القنوات والمصارف الشرعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88/2003 الخاص بالنقد الأجنبي.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أسفرت عن ضبط المتحري عنهما حال انتظارهما أحد عملائهما أمام قرية منية سندوب دائرة مركز المنصورة مستقلين سيارة ملاكي قيادة الثانى وبحوزتهما 100898 دولار أمريكي، و3800 مصري.

وبمواجهة المتحري عنهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا في محضر الشرطة، بصحتها وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة إتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.